أبل تحدد موعد إعلان طرح آيفون 13

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أرسلت آبل دعوات إعلامية لحضور مؤتمرها السنوي، حيث تم تحديد موعده في 14 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن أجهزة آيفون الجديدة.

وسيكون حدث «California Streaming» من حديقة آبل وعبر الإنترنت على موقع الشركة الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تحمل أجهزة «آيفون» الجديدة، اسم «آيفون 13»، وقد تكشف آبل عن إصدارات جديدة من «ساعة آبل» وAirPods.

وقد يتمتع هاتف «آيفون» الجديد بعمر بطارية أطول بكثير ويحصل على تحديثات للكاميرا، بما في ذلك «نتوء» أكبر قليلا، وزوم تليفوتوغرافي 2.5x، وتحديث للعدسة فائقة الزاوية.

ومن المحتمل أيضا أن تحصل أحدث الهواتف الذكية من آبل على تحديثات لقدراتها في التقاط الفيديو، بما في ذلك ميزة ProRes الجديدة لصنّاع الأفلام المحترفين.

وستمنح مقاطع الفيديو عالية الجودة، بما في ذلك HD و4K، صنّاع الأفلام المزيد من إمكانيات التحرير.

وقد يشتمل الجهاز الجديد أيضا على وضع القمر الصناعي الذي يمكّنه من إجراء المكالمات وإرسال النصوص عندما يكون خارج نطاق شبكات الهواتف المحمولة في حالة الطوارئ.

كما اقتُرح أن الشركة قد تعيد TouchID، حيث تداخلت أقنعة الوجه مع قدرة بعض المستخدمين على استخدام Face ID أو خاصية التعرف على الوجه.

ومن المتوقع أن تحتفظ أجهزة «آيفون» الجديدة بأحجام الشاشة نفسها، مثل نماذج «آيفون 12»، بما في ذلك 5.4 بوصة و6.1 بوصة للنماذج العادية، و6.1 بوصة و6.7 بوصة لطرازات Pro وأن تكون مصنوعة من المواد نفسها مثل الأجهزة السابقة، وهو أمر قد يتغير مع طراز «آيفون» 2022.وفقا لديلي ميل.