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اليوم.. نظر طلب الفنان أحمد عز بنقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى

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اليوم.. نظر طلب الفنان أحمد عز بنقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى اليوم.. نظر طلب الفنان أحمد عز بنقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى

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تنظر محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر،اليوم الخميس، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«توأم زينة» من المدرسة البريطانية إلى مدرسة «فيوتشر» المستقبل، بعد رفض المحكمة أمس نقل الصغيرين إلى مدرسة أخرى.

كانت محكمة الأمور الوقتية سبق أن رفضت طلبين من أحمد عز بنقل نجليه إلى مدرسة أخرى، واستمعت المحكمة إلى مرافعة معتز الدكر، محامي «زينة» والذى طالب برفض الطلب المقدم من «عز» تأسيسًا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم، وأن المادة أشارت إلى أنه لا مساس بمصلحة الصغيرين وأن التحويل يكون من جانب الأم لأنها هي المسؤولة عن الولاية التعليمية.

وقال «الدكر» إن الصغيرين في الصف الثالث الابتدائي، وإنهما التحقا بالمدرسة منذ 5 سنوات، فكيف يتم نقلهما بعد هذه الفترة، إضافة إلى أنه ميسور الحال.

المصرى اليوم

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