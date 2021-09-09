رحلات روسية جديدة للغردقة من تتارستان

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أعلنت شركة «تيوي»العالمية للسياحة والطيران بالمانيا استئناف رحلاتها الجوية إلى مدينة مرسي علم بالبحر الاحمر وذلك بتنظيم رحلتين اسبوعيا من دوسلدورف وفرانكفورت وذلك لاول مرة منذ انتشارىجائحة كورونا العام الماضي.

واكد ابو الحجاج العماري الخبير السياحي اومدير احد المنتجعات بمرسي علم ن رحلات «تيوي» العالمية بالمانيا إلى مرسي علم كاملة العدد وان الرحلات ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة

فيما أعلنت شركة Mindortrans RT، الروسية للطيران، بدء تسيير رحلاتها من مدينة تتارستان مباشرة إلى الغردقة اعتبارا من غد الجمعة 10 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر ان تنطلق الرحلات من مطار بيجيشيفو مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة