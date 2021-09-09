1205 مستفيدين من جلسات الغسيل الكلوي بمستشفيات صحة نجران

★ ★ ★ ★ ★

خلال النصف الأول من 2021.. 314 جلسة في مستشفى ثار العام

قدّمت مراكز ووحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات صحة نجران، خدماتها الصحية لعدد 1205 مستفيدين؛ وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م. وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات الغسيل الكلوي بلغ 15707 جلسات؛ حيث تَضَمّنت تقديم خدمات الغسيل الكلوي لعدد 708 مرضى في مركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بواقع 10575 جلسة غسيل كلوي؛ فيما بلغ عدد الجلسات بمستشفى شرورة العام 3322 جلسة غسيل كلوي لـ314 مريضًا، وبلغ عدد جلسات الغسيل في مستشفى يدمة العام 667 جلسة لـ74 مريضًا، ومستشفى حبونا العام 600 جلسة لـ44 مريضًا، و229 جلسة غسيل كلوي لـ29 مريضًا في مستشفى بدر الجنوب، و314 جلسة لـ36 مريضًا في مستشفى ثار العام.