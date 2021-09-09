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"التعاون الإسلامي" تندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف خميس مشيط بطائرات مفخخة

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"التعاون الإسلامي" تندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف خميس مشيط بطائرات مفخخة "التعاون الإسلامي" تندد بالمحاولات الحوثية الفاشلة لاستهداف خميس مشيط بطائرات مفخخة
العثيمين دعا مجددًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، بالمحاولة الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة"؛ مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية التي تَمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

ودعا الأمين العام مجددًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبَل مليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية؛ مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك المليشيا "جرائم حرب".

وأكد الدكتور العثيمين، تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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