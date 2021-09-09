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بجانب نكهته المميزة.. فوائد مذهلة لـ"البطيخ الأصفر" خاصة للسيدات

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بجانب نكهته المميزة.. فوائد مذهلة لـ"البطيخ الأصفر" خاصة للسيدات بجانب نكهته المميزة.. فوائد مذهلة لـ"البطيخ الأصفر" خاصة للسيدات
غني بالسيليكون وإنتاج الكولاجين ومصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم

بجانب نكهته المميزة.. فوائد مذهلة لـ

بجانب استمتاع الجميع عند أكل البطيخ الأصفر (الشمام)، بنكهته ورائحته وطعمه؛ هناك فوائده المذهلة، بصورة خاصة للنساء.

ويشير الدكتور ميخائيل غينسبورغ، أخصائي التغذية الروسي، في حديث تلفزيوني، إلى أن البطيخ الأصفر مفيد بصورة خاصة للمرأة التي تحلم بالحفاظ على جمالها وشبابها. لأنه غني بعنصر السليكون، الضروري لبناء الأنسجة الضامة في الجسم بما فيها خلايا الجلد. كما أنه غني بمواد بيتا كاروتين والكاروتينات وحمض الإسكربيك، وهذه المواد جميعها ضرورية لإنتاج الكولاجين.

ويقول وفق " اليوم": "يبدأ الجلد بعد سن الثلاثين بفقد الكولاجين الخاص به، وتصبح عملية إنتاج الجديد أبطأ من انحلال القديم؛ لذلك علينا مساعدة الجلد بكل السبل بما فيها بواسطة السليكون".

ويضيف أن البطيخ الأصفر، مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذيْن يقاومان الصوديوم؛ مما يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.

ويقول: "بفضل ذلك، لا يلاحظ أي انتفاخ للوجه في الصباح، وعمومًا يشعر الشخص براحة كبيرة عند استخدام الوسائل الطبيعية في مكافحة الوذمة"؛ ولكن يجب أكل البطيخ الأصفر بمفرده، أي بصورة منفصلة عن الأطعمة الأخرى وعدم شرب بعد تناوله.

ويشير الخبير إلى أن البطيخ الأصفر غني بعنصر الكوبالت، الضروري لإنتاج الدم في الجسم. وقد أثبت العلماء مؤخرًا، وجود نوع من فقر الدم بسبب نقص هذا العنصر في الجسم. وعنصر الكوبالت هو المعدن الرئيسي في فيتامين В12، الذي بدوره يعتبر أحد الفيتامينات الأساسية في تكوين الدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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