دولتان فقط في العالم ما زالتا تمنعان العودة للمدارس.. فما هما؟

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كشفت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن جميع دول العالم قامت بفتح المدارس بعد الإغلاق الذي شهدته العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19" باستثناء دولتين.

وأشارت إيسي فاينغولد التي ترأس العمل التعليمي في اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) بالفلبين، إلى أن الفلبين وفنزويلا هما آخر دولتين في العالم ما زالتا تغلقان المدارس بسبب الجائحة.

وقالت إن جميع دول العالم أغلقت المدارس العام الماضي بسبب الجائحة، وكان ذلك القرار الصحيح في حينه؛ مشيرة إلى أن إغلاق المدارس له العديد من الآثار السلبية وأنها ستقدم اقتراحًا مع مسؤولين من وزارة التعليم في بلادها للسماح بإعادة فتح المدارس بشكل تدريجي.

وستبدأ الفلبين العام الدراسي الجديد في 13 سبتمبر الجاري؛ وذلك عن بُعد؛ حيث إن المسؤولين الفلبينيين يرفضون إعادة افتتاح المدارس.