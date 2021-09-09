معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 2.9 مليون برميل

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من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة اليوم الأرقام الرسمية

قال معهد البترول الأمريكي: إن مخزونات النفط الخام تراجعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

وذكر معهد البترول عبر تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 6.4 ملايين برميل، كما انخفض مخزون المقطرات 3.7 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، الأرقام الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون النفط الخام 7.4 ملايين برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الأربعاء؛ حيث صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر 1.3% ليسجل 72.60 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.4% عند 69.30 دولارًا.