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المكسيك تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة

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المكسيك تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة المكسيك تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة
تم تطعيم 36 مليونًا و190 ألفًا و731 شخصًا باللقاح بشكل كامل

المكسيك تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأربعاء، تسجيل 15 ألفًا و784 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و449 ألفًا و295 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة المكسيكية -وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني- 1071 وفاة خلال نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 264 ألفًا و541 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطعيم 36 مليونًا و190 ألفًا و731 شخصًا باللقاح المضاد لكورونا بشكل كامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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