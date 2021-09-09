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إقامة ١١٦ بيت بدوي بطابا والتصديق علي عقود تصالح براس سدر وأبو زنيمة

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إقامة ١١٦ بيت بدوي بطابا والتصديق علي عقود تصالح براس سدر وأبو زنيمة إقامة ١١٦ بيت بدوي بطابا والتصديق علي عقود تصالح براس سدر وأبو زنيمة

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 15 حالة تقنين وضع يد لمساكن الأهالي بمدينة رأس سدر استمراراً للسياسة العامة للدولة وحرص القيادة السياسية على النهوض بالمجتمع البدوي والعمل على استقرارهم ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي وتنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء بالاستمرار في تقنين وضع اليد لمساكن المواطنين وتوفيق أوضاعهم.

وصدق على 14 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة ليصل إجمالي ما تم التصديق عليه 85 حالة بالمدينة.

كما صدق فودة على عدد ٢ عقد تقنين مساكن التجمع البدوي حي السلام بمدينة أبورديس ليصل إجمالي ما تم التصديق عليه حتى الآن بالمدينة عدد ٣٥ حاله تمت الموافقة عليهم من جهاز تنمية سيناء.

فيما وافق محافظ جنوب سيناء على بناء عدد 116 بيت بدوي ب7 تجمعات بدوية بمدينة طابا، وتم اختيار موقع الأرض وتحديد أسماء المنتفعين على ان يتم الانتهاء من المشروع في مدة لا تزيد عن عام من تاريخه .

كما أصدر المحافظ قراراً بتقنين أوضاع عدد 60 بيت بدوي بوادي المراغ والشاطئ الوردي، بالإضافة إلى ترميم عدد 19 بيت بعرب النجمات .

المصرى اليوم

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