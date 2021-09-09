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82 مليون جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر خلال 6 اشهر

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82 مليون جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر خلال 6 اشهر 82 مليون جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر خلال 6 اشهر

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أكد إيهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الاحمر ان اجمالي ما تم انفاقه لتمويل المشروعات المقدمة للفرع من ابناء مدن البحر الاحمر في الفترة من اول يناير ٢٠٢١ حتي الاول من يوليو من نفس العام بلغ ٨٢ مليون جنيه لتمويل ٨٩٤ مشروع وفرت ٢٩١٥ فرصة عمل وان هذه المشروعات تنوعت ما بين خدمية وتجارية وصناعية واقراض مباشر ومشروعات صغيرة من خلال جهات وسيطة.

وأضاف عبدالحميد ان الجهاز يقوم بتمويل عدد من مشروعات المجمع الصناعي الجديد بالغردقة.

كما نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة اجتماعات مع عدد من المستثمرين حاجزي المجمع الصناعي وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها، والإعلان عن تيسيرات لهم مع بدء التشغيل للمصانع.

وعددها 218 مصنعا، وتقديم تسهيلات لهم وتوفير احتياجاتهم، مشيرًا إلى إنه تم استعراض جميع متطلبات صغار المستثمرين استعدادًا لبدء عملية التشغيل و، إن الجهاز يعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة.

يعد مجمع البحر الأحمر الصناعي بالغردقة، أحد أكبر المناطق الصناعية الجديدة، ويضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا، ويضم 18 هنجرا تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 مترا و105 أمتار كمساحات شحن وتفريغ.

المصرى اليوم

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