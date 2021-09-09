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في صفقة الـ10 مليارات دولار.. "الوليد" يبيع نصف ملكيته في الفورسيزونز لـ"بيل جيتس"

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في صفقة الـ10 مليارات دولار..

وافق الأمير الوليد بن طلال، على بيع نصف ملكيته في فنادق ومنتجعات فورسيزونز (Four Seasons) للملياردير الأمريكي بيل جيتس، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ10 مليارات دولار.

وقالت شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال في بيان: إنها وقّعت اتفاقية نهائية مُلزمة لبيع حصة 23.75٪ في شركة فنادق فورسيزونز، إلى شركة تابعة لشريكها الاستراتيجي مجموعة كاسكيد الاستثمارية كاسكيد للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس.

وستتم الصفقة على أساس قيمة قدرها 37.5 مليار ريال سعودي (10 مليارات دولار أمريكي) مع عائدات نقدية فورية لشركة تابعة للمملكة القابضة 2.21 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا فورية قبل الضرائب تصل إلى 1.57 مليار دولار.

ويُتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في شهر يناير عام 2022 حال الوصول على عدم ممانعة هيئة الاحتكار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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