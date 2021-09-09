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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى نجران

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى نجران "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على مناطق شرق المملكة ووسطها تمتد حتى نجران
يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر -بمشيئة الله تعالى- هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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