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«بحوث الصحراء»: آليات لزيادة النشر العلمي في المجلات الدولية والاستفادة من الأساتذة المتفرغين

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«بحوث الصحراء»: آليات لزيادة النشر العلمي في المجلات الدولية والاستفادة من الأساتذة المتفرغين «بحوث الصحراء»: آليات لزيادة النشر العلمي في المجلات الدولية والاستفادة من الأساتذة المتفرغين

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رؤساء الشعب والأقسام بادماج الأبحاث العلمية في البرامج التطبيقية لضمان جودة البحوث المنشورة وإنعكاسها على المردود الإقتصادي للعمل البحثي.

يأتي ذلك بينما عقد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إجتماعا مع قادة المركز لمتابعة سير العمل وما تم تنفيذه من تكليفات سابقة لوزير الزراعة بحضور الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات والدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية .
وشدد «زغلول» في تصريحات صحفية الخميس على ضرورة الإلمام بالمشكلات الفنية التي تواجه المحطات البحثية لوضعها في نقاط بحثية لبدء آلية التنفيذ ،من خلال البحوث التطبيقية موضحا انه سيتم الاستعانة بالأساتذة المتفرغين للاستفادة من خبراتهم في البرامج البحثية .

وناقش أيضاً رئيس المركز خلال الإجتماع بعض الامور المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية مؤكداً على ضرورة توفير كل ما يحقق الامان لجميع العاملين ويرفع من كفاءة الباحثين بمختلف الشعب والأفسام داخل مركز بحوث الصحراء.

ونبه «زغلول» إلى ضروة العمل بروح الفريق وإعطاء كل ذي حق حقه وتقديم الدعم لجميع الباحثين لتسهيل عملهم وإخراج بحوث تطبيقة على أرض الواقع .
ومن جانبه لفت الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث إلى أنه لابد من وضع اليات لزيادة النشر العلمي في المجلات الدولية لضمان حصول المركز على ترتيب متقدم في التصنيف الدولى للجامعات والمراكز البحثية من خلال إعادة تحديث اللائحة (الترقيات والتسجيلات )، والتيسير على الباحثين لدعم عملية نشر البحوث في مجلات دولية، مع تحديث المجلة العلمية بالمركز.

بينما قال الدكتورحسام شوقي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات البحثية والمشروعات أن المركز بصدد تنفيذ 17 مشروع يمكن الاستفادة منهم في كتابة أبحاث ونشرها دولياً وفي إطار ذلك فإن المركز بصدد تنفيذ دورة تدريبية لتعليم الباحثين كيفية كتابة البحث لنشره دولياً .
ومن ناحيتها عرضت الدكتورة فاطمة على أحمد رئيس شعبة البيئة ودراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة بمركز بحوث الصحراء قامت انجازات شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة وقام رئيس المركز بمناقشة هذه الانجازات والاستماع إلى المعوقات التي تواجهم والتكليف بحلها.

المصرى اليوم

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