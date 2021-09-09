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«زى النهادره» في ٩ سبتمبر ١٩٧٦.. وفاة الزعيم الصيني ماوتسى تونج

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«زى النهادره» في ٩ سبتمبر ١٩٧٦.. وفاة الزعيم الصيني ماوتسى تونج «زى النهادره» في ٩ سبتمبر ١٩٧٦.. وفاة الزعيم الصيني ماوتسى تونج

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لأسرة فقيرة تعمل بالزراعة، ولد الزعيم الصينى ماوتسى تونج عام ١٨٩٣، وشارك والده بالزراعة، حتى السابعة عشرة من عمره،وكان يوفق بين هذا العمل والدراسة،وأثناء الدراسة أولى اهتماماً بتاريخ المجتمعات الزراعية وثورات الفلاحين،وكان متمرداً ثائراً بطبعه، وحين كان في الثامنة عشرةتقدم لامتحان القبول بمعهد سيانج- هيانج، ونجح وأراد أن يصبح أستاذاً فالتحق بجامعة بكين عام ١٩١٨ واندلعت آنذاك الثورة التي قادها «صن ياتسن» والتحق بالجيش الثورى وبدلاً من أن يعمل بالتدريس في ١٩١٨ عمل مساعداً بمكتبة الجامعة وأسس هو وصديقان له الحزب في ٤ مايو ١٩١٩،وظل الحزب بين صعود وهبوط، وكان من كبار الأعضاء في الحزب الشيوعى الصينى الذي تأسس عام ١٩٢٠، وخاض صراعاً دامياً مع نظام شيانج كاى شيك الصينى، لإقامة النظام الاشتراكى بدلاً من النظام الإقطاعى القائم، وفى ١٩٢١ أصبح واحداً من الاثنى عشر، الذين أسسوا الحزب الشيوعى في شنغهاى، ثم أصبح زعيماً له في ١٩٣٧.

واعتبر الزعيم الصينى ماوتسى تونج الفلاحين قاعدته السياسية الأولى، وعمل على تطوير مفهوم جديد للشيوعية سماه «الماوية»، وهو خليط من شيوعية لينين وماركس، وعمل على التحالف مع الاتحاد السوفيتى، ثم خرج لجموع الصينيين بالثورة الثقافية، وفى ١٩٢٧ حينما بدأت حملات السلطات الصينية في ملاحقته وأنصاره هربوا للجبال، وفى ١٩٤٧أصبح قائد الشيوعيين وتحرك لقلب نظام الحكم رافعاً شعار الثورة تبدأ من حقول الأرز.

وفى ١٩٤٩ أعلن تأسيس الصين الشعبية، وحرص على تحديثها وفى ١٩٦٦ أشعل ثورته الثقافية الكبرى وجعل من الصين قوى عظمى وتوفى «زى النهادره» في ٩ سبتمبر ١٩٧٦.

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