«زي النهارده» في 9 سبتمبر 1881 .. اندلاع الثورة العرابية

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اكتسبت الثورة العرابية اسمها من اسم قائدها أحمد عرابى، وكانت ضد الخديو توفيق والأوروبيين، وكانت أولى مقدماتها في فبراير 1881 إثر احتجاز أحمد عرابى وعبدالعال حلمى وعلى فهمى، وقام الجيش بها لتنفيذ مطالبه، وهي عزل وزير الحربية عثمان رفقى، وكان من نتائجها موافقة الخديو مرغماً على عزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي بدلاً منه، وعلو شأن عرابى كزعيم وطنى يتحدث باسم الشعب معبراً عن مطالبه.

وكان اندلاع الثورة «زي النهارده» في 9 سبتمبر 1881 بقيادة الجيش ومباركة الشعب، ومن الأسباب التي أدت لاندلاعها تردى الأحوال الاقتصادية، وسيطرة رأس المال الأجنبي على اقتصاد مصر، وتزايد التدخل الأجنبى، كما جاءت تعبيراً عن نضوج الوعى القومى، وكانت مطالب الثورة زيادة عدد الجيش إلى 18000 جندي، وتشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي، وعزل وزارة رياض باشا.

وحين واجه عرابى الخديو توفيق بهذه المطالب قال له الخديو: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا، فرد عليه عرابى قائلاً: لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثا أو عقاراً فوالله لن نورث ولن نستعبدبعد اليوم، ونزل الخديو على مطالب الأمة وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة، وكان مشهوداً له بالوطنية والنزاهة فألف وزارته في 14 سبتمبر 1881.

وكان محمود سامي البارودي وزيراً للحربية وسعى لوضع دستور للبلاد، ثم عصف تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون مصر بثمار الثورة وساند الخديو وتأزمت الأمور، وتقدم شريف باشا باستقالته في 2 فبراير 1882، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامى البارودى، وشغل عرابى فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت بالارتياح والقبول لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، وكانت معقد الآمال فأعلنت الدستور، وصدر مرسوم الخديو به في 7 فبراير 1882، وسميت باسم وزارة الثورة، لكن مياها جديدة جرت في النهر، لكنها كانت عكرة، فتصاعدت الأحداث وكانت مواجهات بين عرابى والإنجليز واستقوى توفيق على عرابى بالإنجليز، وانتهى الأمر بهزيمة عرابى في التل الكبير، ثم نفيه هو وصحبه في 3 ديسمبر 1882 إلى جزيرة سرنديب (سيلان) أو سريلانكا حالياً، كما انتهى الأمر بالاحتلال البريطانى لمصر الذي دام 74 عاماً.