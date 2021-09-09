إنتشال أحد ضحايا عقار شبرا المنهار على قيد الحياة ( صور )

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نجحت جهود الحماية المدنية والأجهزة التنفيذيه بحى غرب شبرا الخيمة في إنتشال إثنين محاميين الاول على قيد الحياة والثانية توفيت عقب استخراجها من أسفل عقار شبرا المنهار بمنطقة الإطفاء بالحى والذى إنهار مساء الأربعاء حيث تبين ان الاول هو «مصطفي محمد»وتبين انه مصابا بعدة إصابات في أنحاء الجسد والثانية «صباح غنيم» ولفظت انفاسها عقب إستخراجها من تحت الأنقاض حيث كانا بصحبة المحامى «علاء الدين دبش» في مكتبه بالعقار المنكوب والذى تم إستخراج جثتة عقب إنهيار العقار بساعات قليلة ونجحت الجهود فجر اليوم الخميس في إنتشالهما وتم نقلهما إلى المستشفى بينما تكثف الأجهزة جهودها للبحث عن ضحايا أخرين أو ناجين من جراء إنهيار العقار

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مامور قسم اول شبرا الخيمة بالحادق وانتقل المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم اول والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية، وطلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة وسامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة وايهاب مهدى نائب رئيس الحى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وقامت الاجهزة التنفيذية بالحي بفصل الكهرباء والغاز عن المنطقه واخلاء منزلين مجاورين للموقع من السكان وعمل كردون امني حول العقار

ونجحت القوات في إنتشال الجثة الاولى وهى لمحامى يدعى علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومى دبش 63 عاما

وقال شهود عيان أن العقار قديم وأن العقار إنهار في حوالى الساعة 7 مساء الأربعاء وأن المنزل حدث به تصدعات في بداية الأمر وهرع سكانه إلى الخارج إلا ان المحامى وزملاءه كان في المكتب في الطابق الاخير فلم يسعفهم القدر في الخروج من العقار قبل انهياره.

إستمرار عمليات الإنقاذ بعقار شبرا الخيمة المنهار

إستمرار عمليات الإنقاذ بعقار شبرا الخيمة المنهار

إستمرار عمليات الإنقاذ بعقار شبرا الخيمة المنهار

إستمرار عمليات الإنقاذ بعقار شبرا الخيمة المنهار