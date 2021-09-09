«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تعرض طفلة للإعتداء من قبل جدتها بالبحيرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ،يتضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرض نجلته للتعذيب الجسدى من قبل جدتها لوالدتها والتى تتولى حضانتها عقب إنفصاله عن زوجته».

واضافت :«بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة المركز) بتعرض (كريمته – 3 سنوات) للإعتداء من قبل جدتها لوالدتها والتى تقوم بحضانتها عقب إنفصاله عن والدتها، وزواجها بآخر، ما أسفر عنه إصابة الطفلة بحروق متفرقة بالجسم».

وتابعت :«بإستدعاء المشكو في حقها جدة الطفلة (ربة منزل- مقيمة بذات الناحية) ومواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وقررت أنه حال لهو الطفلة بالمنزل تعثرت قدمها وسقطت بإناء به مياه ساخنة مما أدى إلى حدوث إصابتها، وأضافت بقيامها بإسعافها لدى إحدى الصيدليات بمحيط سكنها، وأعقب ذلك تسليمها الطفلة لوالدها لرؤيتها ولم يقم بإعادتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».