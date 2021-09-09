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نجح مسؤولو نادي فيوتشر اف سي، في حسم التعاقد مع أحمد عاطف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي نادي فيوتشر، نجحوا في الوصول لاتفاق مع إدارة وادي دجلة بشأن الحصول على خدمات أحمد عاطف، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عن التعاقد مع أحمد عاطف، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض الرتوش البسيطة الخاصة بالصفقة.

وارتبط اسم أحمد عاطف، في الأيام الماضية بالإنتقال إلى صفوف الزمالك، وذلك قبل أن يحسم فيوتشر الصفقة لصالحه.

ويسعى فيوتشر، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في الموسم الأول له في مسابقة الدوري.