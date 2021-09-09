أخبار عاجلة

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت -
استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة -
المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة» -
«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي» -
بعد «إيدا» المدمر.. لويزيانا الأمريكية تستقبل عاصفة «نيكولاس» -
الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة ونحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى -
يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية -
إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران» -
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فيوتشر يحسم صفقة

Print
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك فيوتشر يحسم صفقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو نادي فيوتشر اف سي، في حسم التعاقد مع أحمد عاطف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي نادي فيوتشر، نجحوا في الوصول لاتفاق مع إدارة وادي دجلة بشأن الحصول على خدمات أحمد عاطف، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، عن التعاقد مع أحمد عاطف، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض الرتوش البسيطة الخاصة بالصفقة.

وارتبط اسم أحمد عاطف، في الأيام الماضية بالإنتقال إلى صفوف ، وذلك قبل أن يحسم فيوتشر الصفقة لصالحه.

ويسعى فيوتشر، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، لتساعده على الظهور بمستوى مميز في الموسم الأول له في مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره

طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره

لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي

لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي

اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد

اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي