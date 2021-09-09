مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قام بتجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكروي الأول للنادي الأهلي قبل أيام من مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأضاف مجدي عبد الغنى عبر برنامجه ملعب البلدوزر الذي يذاع على قناة الشمس: " أن الخطيب عقد اجتماع مع مجلس الأهلي ولجنة التخطيط للكرة على إعلان تجديد عقد موسيماني".

وكان مصدر مسؤول في النادي الأهلي أكد وصول بيتسو موسيماني من الإجازة التي يقضيها حالياً في جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء، لقيادة تدريبات فريق الأهلي من جديد استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وكان موسيماني أطلق تصريحات صحفية في جنوب إفريقيا أكد فيها أنه إذا كان مسؤولو الأهلي يرغبون في إقالته بسبب خسارة لقب الدوري الممتاز فإنه يرحب بذلك.