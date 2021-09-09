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جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

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جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

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قال شهود عيان على عقار منطقة الإطفاء المنهار في حى غرب شبرا الخيمة بدائرة قسم شرطة أول إن العقار قديم وحدث به تصدعات في بداية الأمر وهرع سكانه إلى الخارج إلا ان المحامى وزملاءه كان في المكتب في الطابق الاخير فلم يسعفهم القدر في الخروج من العقار قبل انهياره.

وتسلم عمال الحى العقار لرفع الانقاض ووضع حواجز حديدية في محيط العقار كخدمه حفاظا على سلامة المواطنين.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد إنهيار عقار قديم كائن بمنطقة الاطفاء بحى غرب شبرا الخيمة دائرة قسم اول

وانتقل المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وهشام خشبة السكرتير العام للمحافظة وطلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة وسامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة وايهاب مهدى نائب رئيس الحى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث.

وقال رئيس الحى أن العقار مكون من أرضي و3 أدوار علوية وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في استخراج جثتين من أسفل أنقاض المنزل المنهار وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.

ولازالت قوات الانقاذ والمعدات تبحث عن ضحايا اخرين اسفل الانقاض وانتقل فريق من النيابة العامة بقسم اول شبرا الخيمة لمكان الحادث وقامت بإجراء معاينة تصويرية للمكان.

المصرى اليوم

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