مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

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كشفت التحريات الأولية في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفي وتحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

وأضافت التحريات أن الميكروباص كان في طريقه إلى محافظة السويس، من محافظة القاهرة فإختلت عجلة القيادة من يد السائق مما أسفر عن انقلابها وسقوط الضحايا، وتسبب أيضا إلى ظهور كثافات مرورية في الساعات الأولي من مساء اليوم الاربعاء في اتجاه السلام وصولا إلى المرج بمحافظة القاهرة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباض، انتقل رجال المرور إلى المكان الواقعة لرفع حطام الحادث، وتجنيب الميكروباص أعلى الطريق لاستكمال المعاينة حول الحادث والإنتهاء من كتابة التقرير الكامل حول الواقعة.

وقام رجال المرور بسحب الكثافات من أعلى الطريق، بإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

صور حادث انقلاب ميكروباص علي طريق المرج ومصرع 3 أشخاص

صور حادث انقلاب ميكروباص علي طريق المرج ومصرع 3 أشخاص