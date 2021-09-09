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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

سيرجى أراجونس رسام من إسبانيا

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم، ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

مراسل القناة ولع المظاهرة علشان يشتغل
كلب هاى كلاس
الخيال
بروفة للبدلة
تفرقة عنصرية
نضف السقف بالمرة
واحد قالى امسك العلمين دول لحد ما أدخل دورة الميه
صياد البط
رمال متحركة
رسام الكاريكاتير فى العيادة النفسية

المصرى اليوم

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