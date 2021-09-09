«عيد الفلاح».. يوم العزة والكرامة

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تحل اليوم الذكرى الـ69 لـ«عيد الفلاح»، والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعى، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لتتبدل أحوال الفلاحين من الاستعباد إلى العزة والكرامة.

تحتفل مصر، 9 سبتمبر من كل عام بالفلاح، تكريماً له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى، وعرفانا بفضله فى توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن.

ويتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابى فى نفس اليوم عام 1881 أمام الخديو توفيق ومقولته الشهيرة، «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم»، وبدأ الاحتفال به بعد ثورة 23 يوليو 1952، وصدور قوانين الإصلاح الزراعى، ومنذ هذه الأيام ظل 9 سبتمبر عيدا للفلاح المصرى صاحب اليد الخشنة الذى يعمل فى صمت دون ضجيج وبدون اعتصامات أو اضطرابات.

رغم مرور 35 عامًا، فإن محمد جاد ما زال يتذكر غناء أمه مع رفيقاتها أثناء جمع محصول القطن «القطن فتّح هنا البال.. والرزق جه وصفالنا البال.. اجمعوا خيره مالناش غيره.. يغنى البلد ويهنى الحال.. أبيض منور على عوده»، لم يكن هناك بيت داخل قريته «بهنايا»، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إلا وينتظر موسم «الخير»، تخرج السيدات والرجال والأطفال فى الصباح الباكر يتغنون وهم يقطفون اللوز، إلا أنه تبدل الحال، وبدلا من أن انتظار الفلاح موسم جمع القطن لتوفير نفقات أسرته، أصبح عبئا ثقيلا عليه بعد أن أصبح نسيا منسيا من جانب الحكومة.

أوضح جاد أنه من المشاكل التى تواجه الفلاحين رفع وزارة الأوقاف إيجارات الأراضى الزراعية إلى 400 جنيه للقيراط الواحد رغم أن الأراضى المثيلة لأراضى الأوقاف لا يزيد إيجار القيراط على 300 جنيه، وأن معظم أراضى وزارة الأوقاف قريبة من المبانى السكنية واقل جودة من الأراضى الزراعية المملوكة للغير، وأن معظم الفلاحين الذين يستأجرون أراضى وزارة الأوقاف الزراعية ورثوا الإيجار عن أجدادهم وليس لهم مورد رزق غير هذه الأراضى، مطالبا الحكومة بتخفيض إيجار أراضى الأوقاف الزراعية رحمة بهؤلاء الفلاحين.

انحناءة ظهره، وتجاعيد وجهه، وشيْب شعره لم تمنع أحمد عبدالوارث، أحد المزارعين بمركز «أهناسيا» بمحافظة بنى سويف، من العمل بخفة داخل الأرض التى يستأجرها، حتى إن تطلب ذلك منه الوقوف على قدميه الحافيتين لساعات طويلة، لتطبع أشعة الشمس الحارقة لونها على وجهه.

«الشقا مقدور عليه لكن المهم الأرض تفضل بخيرها».. كلمات قالها عبدالوارث ولخصت أمنيات شريحة كبيرة من الفلاحين، واشتكى من عدم توريد كامل حصص الأسمدة المدعمة للفلاحين خلال الموسم الشتوى الماضى والتى تبلغ نحو 1.6 مليون طن سماد فى معظم المحافظات، حيث تم صرف نحو 1.4 مليون طن تقريبا مما زاد الأعباء على الكثير من الفلاحين وضيع حقوقهم حيث تباع شيكارة اليوريا المدعمة للفلاح 164.5 جنيه وتباع بالسوق الحرة بـ230 جنيها، وتباع شيكارة النترات المدعمة بـ159.5 فيما تباع بالسوق الحرة بنحو 220 جنيها، مطالبا بضرورة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصول السماد إلى مستحقيه.

وأكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن ذكرى عيد الفلاح فرصة سنوية للتواصل مع الفلاحين بجميع أنحاء الجمهورية ورفع الروح المعنوية لهم وتشجيعهم على استمرار النجاح والإنتاج ومعرفة مشاكلهم للعمل على حلها.

وأشار أبوصدام، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنصف القرية المصرية وكرم الفلاحين بتطوير القرى المصرية فى إطار المشروع القومى «حياة كريمة» لعودة الروح إلى القرية المصرية ومساعدة الفلاحين على مواصلة العمل والإنتاج والقضاء على العوز والفقر، بالإضافة إلى السعى بكل قوة نحو نهضة زراعية شاملة بمشاريع قومية للتوسع الأفقى فى زراعة واستصلاح الصحراء وتبطين الترع وتغيير نظم الزراعة والرى للأفضل والاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية وتصنيع وتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن أبرز الإنجازات التى تحققت للفلاح بعد 69 عاما عودة الاهتمام بالأرض الزراعية، حيث زادت الرقعة الزراعية وزاد الاهتمام بالتوسع الأفقى لاستصلاح وزراعة الأراضى الزراعية بمشاريع قوميه عملاقة كمشروع «الدلتا الجديدة»، ومشروع «المليون ونصف المليون فدان»، وزاد الدعم المالى لمربى الماشية عن طريق المشروع القومى لإحياء البتلو، وتحولت الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنة فيما يعرف بالكارت الذكى، كما تم البدء فعليا فى إنتاج تقاوى الخضر محليا بالمشروع القومى لإنتاج التقاوى، وأنشئت الصوامع الحديثه لحفظ الغلال كما زادت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن سنويا، وتم فعليا البدء فى تطوير القرى المصرية كتكريم للأيادى المنتجة، وأدخلت نظما زراعة حديثة كالمشروع القومى لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.

وناشد نقيب الفلاحين بتحقيق عدة مطالب فى عيدهم، أولها إنشاء صندوق التكافل الزراعى، وإقامة عيد الفلاح بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع النظر بجدية فى تمثيل الفلاحين تمثيلا حقيقيا فى مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإعادة هيكلة الإرشاد الزراعى بما يواكب العصر الحالى، وتخفيف أسعار الكهرباء الخاصة بالإنتاج الزراعى، وإعادة هيكلة منظومة توزيع ودعم الأسمدة، مع إعادة صياغة الكتب الزراعية الدراسية بما يواكب الحاضر والاهتمام بالمدارس الزراعية، وإقرار قانون النقابة المهنية للفلاحين، وعمل بعثات دولية لهم لرؤية ومواكبة التطور الزراعى فى الدول المتقدمة زراعيًا.