قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

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أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلي ترعه الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقه العمرانية وذلك في اطار تنفيذ مشروع محور ترعه الزمر .

وأوضحت محافظة الجيزة بان الأمر سوف يتطلب قيام الشركة بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢١ .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي ( الزهراء ،المنيب، القصبي، ارض البحر، جسر الكنيسه، الكنيسه، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانيه الغربيه، الطالبيه الهرم، الكوم الاخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبيه حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نازله السيسي، نزله البطران، كفر المنفي، كفر الجبل .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة .

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات .

وتشير المحافظة بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوري .