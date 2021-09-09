أخبار عاجلة

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت -
استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة -
المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة» -
«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي» -
بعد «إيدا» المدمر.. لويزيانا الأمريكية تستقبل عاصفة «نيكولاس» -
الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة ونحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى -
يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية -
إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران» -
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

Print
قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلي ترعه الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقه العمرانية وذلك في اطار تنفيذ مشروع محور ترعه الزمر .

وأوضحت محافظة الجيزة بان الأمر سوف يتطلب قيام الشركة بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢١ .

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي ( الزهراء ،المنيب، القصبي، ارض البحر، جسر الكنيسه، الكنيسه، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانيه الغربيه، الطالبيه الهرم، الكوم الاخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبيه حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نازله ، نزله البطران، كفر المنفي، كفر الجبل .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة .

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات .

وتشير المحافظة بان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوري .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

الأعلي للإعلام للوفد الفلسطيني: توجيهات السيسي تؤكد ضرورة وحدة الصف العربي

الأعلي للإعلام للوفد الفلسطيني: توجيهات السيسي تؤكد ضرورة وحدة الصف العربي

السيسي يوجه التحية بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس

السيسي يوجه التحية بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس