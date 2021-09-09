أخبار عاجلة

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت -
استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة -
المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة» -
«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي» -
بعد «إيدا» المدمر.. لويزيانا الأمريكية تستقبل عاصفة «نيكولاس» -
الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة ونحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى -
يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية -
إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران» -
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة ()

Print
احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو) احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئت سيدة بعدم إقرار زواجها رسميا، رغم إنجابها طفلين، بسبب احتيال الزوج الذي لجأ إلى مأذون مزيف لعقد القران.

القصة التي يكشفها برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 بدأت بعدما لجأت السيدة إلى المحكمة لرفع قضية خلع ضد زوجها، الذي عانت معه كثيرا في المعيشة، لتُصدم بأنها لم تتزوج حتى الآن وفقا للأوراق الرسمية.

وروت سلمي خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، تفاصيل الواقعة قائلة «تزوجت وأنا في عمر 16 عاما، وتسلمت قسيمة الزواج بعد 15 يوما ولم أكن أعرف أنها مزورة»، مشيرة إلى أن جدتها أصرت على زواجها كونها كانت وصية عليها بسبب انفصال والديها.

وتابع «أقمت مع زوجي في قنا وكان يعاملني معاملة سيئة جدا منذ اللحظات الأولى للزواج، وكان بيضربني ويهيني، إضافة إلى إصراره على عدم تحمل المسؤولية»، مشيرة إلى أنها تركته وعادت إلى أهلها بالإسكندرية قبل أن تعود للمعيشة معه مرة أخرى.

وأضافت «أهله كانوا يعاملوني والدي بطريقة سيئة جدا، حينما يزورني»، مشيرة إلى والد زوجها طردوها أكثر من مرة، إضافة إلى منعه من التواصل هاتفيا مع أهلها.

وأكملت «توجهت إلى السجل المدني للحصول على مستخرج من قسيمة الزواج، فاكتشفت عدم وجود أي أصل لها، وأكدوا لي أن القسيمة مزورة، أو حذفت عمدا من دفتر المأذون، وطالبوني برفع قضية إثبات زواج».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير .. فيديو

دموع وكلمات مؤثرة في وداع سعد سمير .. فيديو

بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تطمئن جمهورها :«بقيت كويسة ورجعت الشغل» (فيديو)

بعد إصابتها بارتجاج في المخ.. نهال عنبر تطمئن جمهورها :«بقيت كويسة ورجعت الشغل» (فيديو)

فيديو مذبحة السيارات.. كم مركبة دمرها ليهرب بسيارة مسروقة؟

فيديو مذبحة السيارات.. كم مركبة دمرها ليهرب بسيارة مسروقة؟

وئام وهاب يتحدث عن "الدعارة" في لبنان وحزبه يعتذر .. بالفيديو

وئام وهاب يتحدث عن "الدعارة" في لبنان وحزبه يعتذر .. بالفيديو