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فوجئت سيدة بعدم إقرار زواجها رسميا، رغم إنجابها طفلين، بسبب احتيال الزوج الذي لجأ إلى مأذون مزيف لعقد القران.

القصة التي يكشفها برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 بدأت بعدما لجأت السيدة إلى المحكمة لرفع قضية خلع ضد زوجها، الذي عانت معه كثيرا في المعيشة، لتُصدم بأنها لم تتزوج حتى الآن وفقا للأوراق الرسمية.

وروت سلمي خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، تفاصيل الواقعة قائلة «تزوجت وأنا في عمر 16 عاما، وتسلمت قسيمة الزواج بعد 15 يوما ولم أكن أعرف أنها مزورة»، مشيرة إلى أن جدتها أصرت على زواجها كونها كانت وصية عليها بسبب انفصال والديها.

وتابع «أقمت مع زوجي في قنا وكان يعاملني معاملة سيئة جدا منذ اللحظات الأولى للزواج، وكان بيضربني ويهيني، إضافة إلى إصراره على عدم تحمل المسؤولية»، مشيرة إلى أنها تركته وعادت إلى أهلها بالإسكندرية قبل أن تعود للمعيشة معه مرة أخرى.

وأضافت «أهله كانوا يعاملوني والدي بطريقة سيئة جدا، حينما يزورني»، مشيرة إلى والد زوجها طردوها أكثر من مرة، إضافة إلى منعه من التواصل هاتفيا مع أهلها.

وأكملت «توجهت إلى السجل المدني للحصول على مستخرج من قسيمة الزواج، فاكتشفت عدم وجود أي أصل لها، وأكدوا لي أن القسيمة مزورة، أو حذفت عمدا من دفتر المأذون، وطالبوني برفع قضية إثبات زواج».