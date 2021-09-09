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إبراهيم عبد الله : «اتحاد الكرة حاول يدي الدوري للأهلي.. والجبلاية عايزاه يكسب»

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إبراهيم عبد الله : «اتحاد الكرة حاول يدي الدوري للأهلي.. والجبلاية عايزاه يكسب» إبراهيم عبد الله : «اتحاد الكرة حاول يدي الدوري للأهلي.. والجبلاية عايزاه يكسب»

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قال إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي ، إن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، حاول منح لقب الدوري للنادي الأهلي هذا الموسم.

وأضاف إبراهيم عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي حصل على قرارات استثنائية أبرزها تخفيف العقوبة على محمد الشناوي بشكل غير مبرر، مضيفًا «الزمالك بيكسب علشان هو كويس عكس الأهلي بيكسب علشان اتحاد الكرة عايزه يكسب».

واستكمل تصريحاته، أن الكرة المصرية تدار بعشوائية ومن خلال «السوشيال ميديا»، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة ليس لديه أي مخططات أو برامج للاحتفال بالمئوية.

واختتم عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك «الدوري هذا الموسم يحسب للاعبي نادي الزمالك وجهازهم الفني وأسامة نبيه فقط وليس لأي إدارة سواء الحالية أو الإدارات السابقة».

المصرى اليوم

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