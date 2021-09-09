«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات»

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استمعت النيابة العامة في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة تدعي سما محمد طلبة وتحريضها على الفسق إلى أقوال الضابط بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مديرية أمن القاهرة الذي قام باجراء التحريات في الواقعة.

«المصري اليوم» تنشر التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة الواقعة وأقوال ضابط التحريات لسؤاله في الواقعة والتحريات الفنية التي أجراها في اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بالمجني عليها حضر الضابط أمام النيابة العامة.. وبدأ المحقق بسؤاله بالآتي .

س: ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج: أنا نقيب بوحدة جرائم تنقية المعلومات بقطاع أمن القاهرة

س: ما هي معلوماتك بشأن تلك الواقعة ؟

ج: اللي حصل في بلاغ قدم من سما محمد طلبه، بتضرر فيه من المدعو أحمد حسن مستخدم الحساب الموثق المسمي ahmedhasosan على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وكذلك تضررها من مستخدم رقم هاتف محمول بسبب قيامه بإرسال رسائل على شريحة الهاتف الشخصي بمقدمة البلاغ على تطبيق واتس أب، تتضمن عبارات تحرش جنسي وتحريض على الفسق، وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن مستخدم الهاتف المحمول رقم المدعو أحمد حسن حسين حسن، بمحل إقامته مركز شرطة البساتين.

ضحية اليوتيوبر احمد حسن المتهم بالتحرش بها جنسيا

س: ما هي الوسائل المستخدمة من قِبلك والآلية لإجرائك تلك التحريات ؟

ج: التقنيات الحديثة عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

س: منذ متى وأنت تقوم باجراء تلك التحريات؟

ج: منذ تقديم البلاغ.

س: ما هو التطبيق الذي تم إرسال الرسائل عليه؟

ج: هو تطبيق الواتس أب والانستجرام.

س: ما هي الشريحة المرتكبة لتلك الواقعة؟

ج: الشريحة المثبتة بمحضر التحريات

س: من هو مستخدمها؟

ج: مستخدم الهاتف المحمول هو أحمد حسن حسين حسن عوض.

س: وكيف نما إلى علمك ذلك؟

ج: من خلال تحرياتي الفنية.

س: ما قولك فيما قررته مقدمه البلاغ سما استدلالا وتحقيقا؟

ج: أيوه.. ده حصل.

س: ما هو الحساب الموثق بالمشكو في حقه.. وما الرابط الخاص به؟

ج: الحساب هو ahmedhasosan

س: كيف توصلت إلى ذلك؟

ج: باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة.

س: هل بينك وبين المتهم أحمد حسن علاقة أو خلافات سابقة؟

ج: لا.

س: هل بينك وبين المبلغة سالفة الذكر أي علاقة أو خلافات سابقة؟

ج: لا.

س: هل لدى المتهم اسم شهرة؟

ج: لا.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

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