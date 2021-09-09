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نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

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نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور) نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

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قررت النقابه الفرعيه للمحامين بجنوب القليوبية برئاسة النقيب مجدي حافظ اعلان الحداد لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس على ضحايا حادث عقار شبرا المنهار من المحامين حيث تقرر إقتصار العمل بمقرات النقابه على استخراج تحويلات العلاج فقط ووقف جميع الفعاليات التي كانت مقرره حدادا على أرواح أعضاء النقابة 3 محامين هم علاء دبش ومصطفي محمد وصباح غنيم.

ولازالت أجهزة الحماية المدنية ومجلس مدينة شبرا الخيمة وحي غرب شبرا تقوم بعمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين تحت انقاض المنزل المنهار والمعروف بعمارة اللوكس بعد قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة لحين الأنتهاء من رفع الانقاض.

وواصلت نيابة شبرا الخيمة أعمال المعاينة التصويرية لموقع الحادث ومعاينة الجثتين اللتين تم إستخراجهما من تحت الأنقاض وامرت بمناظرتهما وإستمرار البحث عن ضحايا في الحادث وتبين ان العقار حدث له تصدعات قبيل الإنهيار وهرع السكان لخارجه بينما لم ينجح الضحايا ال3 في الخروج وإحتجزوا تحت الأنقاض.

المحامين تعلن الحداد علي 3 اعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار

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المصرى اليوم

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