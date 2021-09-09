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إبراهيم عبد الله: حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

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إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام» إبراهيم عبد الله: حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

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قال إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي ، إن الدوري الذي حصل عليه الزمالك كان «حلالًا»، موضحًا أن البطولة شهدت عدالة تحكيمية، رغم الأخطاء غير المقصودة.

وأضاف إبراهيم عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك تعرض لأخطاء تحكيمية متعمدة في السنوات الماضية، إلا أنه بعد تطبيق الـVAR الزمالك حصل على حقه كاملًا.

وتابع «سمعت حديث سيد عبد الحفيظ مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد منذ لحظات وهو يتحدث على أن الأهلي حصل على 6 بطولات مقابل بطولة الدوري للزمالك.. لكن أرى أن الزمالك حصل على بطولة حلال وفيها بركة».

واستكمل تصريحاته، أن شيكابالا أكثر لاعب تعرض للتنمر في تاريخ الكرة المصرية، إلا أنه تعرض لعقوبة - وصفها بالإعدام، مضيفًا «شيكابالا ماعملش حاجة واتعاقب بالإعدام لأنه لم يتلفظ بأي لفظ ضد أي شخص سوى أنه قال لأحمد مجاهد يا أهلاوي.. ولو الكلمة تعتبر شتيمة يستحق العقوبة».

المصرى اليوم

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