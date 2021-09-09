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محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا

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محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا

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قال محمد عمارة، لاعب الأهلي ومنتخب الأسبق، إن التعاقد مع كارلوس كيروش، قرار صائب، خاصة وأنه مدرب مُصنف على المستوى العالمي.

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن كيروش، سبق ودرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهم، موضحًا أن اختياره جعل هناك حالة من الارتياح الشديد في الشارع.

واستكمل تصريحاته، أن اختيار عصام الحضري، مدربًا لحراس المرمى كان موفقًا، بالإضافة إلى محمد شوقي الذي عمل ضمن جهاز شوقي غريب بالمنتخب الأولمبي، فضلًا عن أن ضياء السيد، سبق ودرب منتخب مصر من قبل، ولديه خبرات كبيرة.

وتابع محمد عمارة، أنه كان يفضل حسام حسن، كمدرب مصري للمنتخب الوطني، خاصة وأنه له بصمات واضحة مع الأندية التي قادها، ويليه إيهاب جلال، الذي يعد مدربًا رائعًا هو الآخر، ويستحق الحصول على الفرصة.

المصرى اليوم

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