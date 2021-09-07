مدافع الأهلي يتلقى عرضين مغريين للرحيل هذا الصيف

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تدرس لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، حالياً عدداً من الملفات المهمة على لائحة الفريق الكروي الأول، وعلى رأسها اللاعبين الذين لديهم عروض احترافية.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك بعض اللاعبين لديهم أكثر من عرض وتسعى لجنة الكرة عقب عودة موسمياني للجلوس معه لحسم ملف الراحلين والمفاضلة بين هذه العروض.

وتلقى مدافع الفريق رامي ربيعة عرضين مميزين من أندية منافسة في الدوري الممتاز من أجل استعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائي هذا الموسم.

ووفقاً لمصادر داخل النادي فأول هذه العروض من من نادي المقاولون العرب، الذي أبدى رغبته في الحصول على اللاعب.

كما تلقى الأهلي عرضاً من أحد الأندية الصاعدة هذا الموسم إلى الدوري الممتاز من أجل الحصول على توقيع اللاعب أيضاً.

وصعد هذا الموسم لبطولة الدوري الممتاز ثلاثة أندية: فاركو والشرقية للدخان وفيوتشر إف سي (كوكاكولا).