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انطلاق دورة «مشروع الابتكار الزراعي في » بـ«تجارية الإسكندرية»

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انطلاق دورة «مشروع الابتكار الزراعي في مصر» بـ«تجارية الإسكندرية» انطلاق دورة «مشروع الابتكار الزراعي في » بـ«تجارية الإسكندرية»

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بدأت فعاليات الدورة التدريبية «مشروع الابتكار الزراع في »، والذى تستضيفه الغرفة التجارية بلإسكندرية، حاليا وتستمر الفعاليات حتى يوم 9 سبتمب رالجارى، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بهذا الشأن.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، أن الدورة التدريبية «مشروع الابتكار الزراعي في مصر»، ينظمها وكالة التعاون الدولي الألماني «GIZ»، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وتنفيذ شركة «كونسبت»، وشركة «انرووت» للاستشارات، ويهدف مشروع الابتكار الزراعي إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد ما بعد الحصاد.

وقالت لمياء المليجي ممثلة مشروع الابتكار الزراعي في مصر، خلال الجلسة الافتتاحية، أن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات في القطاعين العام والخاص، ويستهدف المشروع عدد من الحاصلات البستانية عالية القيمة، بما في ذلك النباتات الطبيعية والعطرية، مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وأشارت إلى أنه يتم دعم المزارعين وجمعيات المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات والابتكار التكنولوجي وتعزيز القنوات التسويقية، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال ثلاث مسارات عمل رئيسية، وهم، الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الدعم المؤسسي بما في ذلك دعم منظمات المزارعين وجمعيات المنتجين، والابتكار من أجل الإنتاجية والاستدامة.

وتابعت:«البرنامج يستهدف نشر مفهوم الزراعة كعمل تجاري وتقديم عدد من المنح التي قد تساعد منظمات المزارعين على دعم المزارعين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين القيمة المضافة والوصول إلى أسواق أكثر ربحية».

في نفس السياق، أكدت ميريام فرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، أن المشروع يقدم عدد من الحلول المبتكرة من خلال مراحل الإنتاج تتضمن بعض البرامج التدريبية وإنشاء مراكز للمعرفة ورفع الكفاءات الفنية وبرامج الدعم الفني خلال مراحل الإنتاج المختلفة التي قد تسهم في زيادات مستدامة في كل من الإنتاجية والدخل.

وأضافت أن البرنامج يعمل على استكشاف الحلول الرقمية التي تزيد من إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتوريد المدخلات والتسويق والإرشاد والخدمات الفنية والمالية، ويتم الترويج لهذه الحلول من خلال إطلاق بعض البرامج والمسابقات المتخصصة.

كما قدمت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، نبذة عن مفهوم الزراعة التقاعدية، وأهميتها ودورها في مستقبل الزراعة بمصر.

لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)
لزيادة دخل مزارعي الصعيد .. انطلاق دورة "مشروع الابتكار الزراعي في مصر" بـ"تجارية الاسكندرية" حتى 9 سبتمبر (صور)

المصرى اليوم

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