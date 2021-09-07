صفقة الأهلي الجديدة يرحل على سبيل الإعارة

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تلقى النادي الأهلي عرضاً مغرياً من أحد الأندية الصاعدة هذا الموسم إلى الدوري المصري الممتاز من أجل استعارة واحدة من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي هذا الصيف.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي فيوتشر إف سي (كوكاكولا سابقاً) والذي تأهل هذا الموسم للدوري الممتاز، قدم عرضاً لمسؤولي النادي الأهلي من أجل استعارة مهاجم الفريق الشاب الجديد مصطفى البدري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسمياً عن ضم مصطفى البدري لمدة 5 سنوات قادماً من نادي الإنتاج الحربي، حيث نجح في حسم الصفقة مع مسؤولي العجلات الحربية.

ويرغب الأهلي في إعارة اللاعب هذا الموسم من أجل الحصول على المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك في مباريات الدوري الممتاز، خاصة أن فرصه في المشاركة ستكون صعبة في ظل كوكبة العناصر الحالية في هجوم القلعة الحمراء بعد ضم الثنائي لويس ميكسوني وبيرسي تاو.