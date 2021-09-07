محافظ سوهاج يشدد على حظر دخول الأفراد للمنشآت والهيئات الحكومية دون كمامات

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أصدر اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كتاباً دورياً بالإجراءات الواجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.

وكلف محافظ سوهاج، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة، والتأكد من إرتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل المواقف العامة والأسواق والمحال التجارية ووسائل النقل العام والخاص والنقل الجماعي والأجرة والتعامل مع المخالفين بكل حزم، مشددا على عدم تواجد الأفراد داخل المنشآت الحكومية أوالهيئات أوالشركات بدون ارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق الغرامات المقررة حال عدم الإلتزام بارتداء الكمامة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين .

وناشد الفقي، أهالي وأبناء المحافظة بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة حفاظاً على سلامتهم .