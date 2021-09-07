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اليوم.. محاكمة 9 متهمين بتهمة التسبب في وفاة 25 مواطنا بـ«انهيار جسر السويس»

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اليوم.. محاكمة 9 متهمين بتهمة التسبب في وفاة 25 مواطنا بـ«انهيار جسر السويس» اليوم.. محاكمة 9 متهمين بتهمة التسبب في وفاة 25 مواطنا بـ«انهيار جسر السويس»

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تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة 9 متهمين في واقعة إنهيار عقار جسر السويس والذى اسفر عن وفاة 25 شخصا واصابة اخرين من قاطنى العقارات.

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطنى العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.وقالت النيابة، في بيان لها، تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة يوم السبت الماضي، بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.

المصرى اليوم

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