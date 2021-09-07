المشدد 5 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير،وأمانة سر وائل عبدالمنعم، بمعاقبة سائق بمدينة الزقازيق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاحين أبيضين دون ترخيص.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث شرطة أولاد صقر، بقيام «ع. ع .ع» 22 عاما، سائق ومقيم بالزقازيق، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاحين أبيضين كتر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.