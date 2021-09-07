أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ -
"الوطنية للإسكان": إتاحة 3 مجتمعات سكنية في الرياض توفر 65 ألف وحدة سكنية -
بيان روسي عاجل: بوتين دخل عزلاً ذاتياً عقب مقابلة مع بشار الأسد -
تنفيذ ٦ مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه -
نائب: قيادة وزير الطاقة اللبنانى لسيارة صغيرة بمفرده يقدم قدوة للمسؤولين العرب -
وزير التعليم العالي يستقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي -
طوارئ في الإسكندرية استعداداً لـ«شتاء 2021».. وصيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالأحياء (صور) -
غدًا.. آخر موعد لانضمام الشركات بمركز كبار الممولين إلى «الفاتورة الإلكترونية» -
بلتون تتوقع ابقاء المركزي علي سعر الفائدة بدون تعديل -
الدوري الفرنسي: إعادة مباراة مرسيليا ونيس يوم 27 أكتوبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

المشدد 5 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

Print
المشدد 5 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية المشدد 5 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير،وأمانة سر وائل عبدالمنعم، بمعاقبة سائق بمدينة الزقازيق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاحين أبيضين دون ترخيص.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث شرطة أولاد صقر، بقيام «ع. ع .ع» 22 عاما، سائق ومقيم بالزقازيق، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاحين أبيضين كتر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الكرملين: بوتين غير مصاب بكورونا رغم قراره الدخول في عزل ذاتي

الكرملين: بوتين غير مصاب بكورونا رغم قراره الدخول في عزل ذاتي

تنفيذ ٦ مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه

تنفيذ ٦ مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه

نائب: قيادة وزير الطاقة اللبنانى لسيارة صغيرة بمفرده يقدم قدوة للمسؤولين العرب

نائب: قيادة وزير الطاقة اللبنانى لسيارة صغيرة بمفرده يقدم قدوة للمسؤولين العرب

وزير التعليم العالي يستقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي

وزير التعليم العالي يستقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي