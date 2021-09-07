ضبط كمية من المواد الغذائية الفاسدة في حملة بالقليوبية (صور)

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ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، الثلاثاء، كمية من المنتجات الغذائية داخل عددا من المنشات التجارية دون ترخيص، وتفتقد للاشتراطات الصحية خلال حمله أسفرت عن التحفظ على كميات من الخل الطبيعى وصلصة الطماطم وتحررت الحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

قاد الحملة سامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع مكتب الصحة بشبين القناطر وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط منشأة غذائية تعمل بدون تراخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم تم ضبط 9120 لتر خل طبيعي، و600 زجاجة صلصة طماطم، وإعدام 150 برطمان صلصة طماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكانت المضبوطات عبارة عن 760 كرتونة من صنف خل طبيعي وتحتوي الكرتونة على 12 زجاجة، و50 بالتة من صنف صلصة طماطم.

وتم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام 150 زجاجة صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عرض محاضر الضبط على النيابة للنظر والتصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمكان.

ضبط كميات من الخل والصلصة فى حملة بالقليوبية

ضبط كميات من الخل والصلصة فى حملة بالقليوبية

ضبط كميات من الخل والصلصة فى حملة بالقليوبية