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متحف الأقصر ينظم ورش عمل للتدريب على «أساسيات الخط العربي»

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متحف الأقصر ينظم ورش عمل للتدريب على «أساسيات الخط العربي» متحف الأقصر ينظم ورش عمل للتدريب على «أساسيات الخط العربي»

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اختتم بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، ثاني فعاليات ورشة فن الخط العربي، التي تم تنفيذها بالقسم التعليمي والتواصل المجتمعي بالمتحف والتي تضمنت استمرار التدريب على أساسيات الخط العربي ..

التدريب على الخط العربي بمتحف الاقصر
التدريب على الخط العربي بمتحف الاقصر

وتناولت الفعاليات، تعريف الخط العربي، وكيفية تنوع أشكاله التي جاءت نتيجة مرونة الحروف العربية وسهولة انسيابها، واختلاف أقلامها، ووضوح أشكالها، وتنوعت أشكال الخط العربي وأصبح لكل خط قواعده التي تتحكم به ..

التدريب على الخط العربي بمتحف الاقصر

كما تضمن التدريب، أدوات الخط العربي: وهما الحبر والقلم العريض الذي يستخدم في الكتابة، وخلال الورشة تم استخدام قلم «البوص» وهو قلم من سيقان الغاب الناشف «البوص» ..

التدريب على الخط العربي بمتحف الاقصر

كما تناولت الورشة، أنواع الخط العربي وكيفية التفرقة بينمها، ومن الخط العربي؛ الرِقعة، والنسخ، الديواني، الكوفي، الفارسي، المكي المدني، حيث تم تدريب المشتركين على حروف الخط العربي.

المصرى اليوم

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