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الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

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اسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

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سجلت الذهب في الأردن تراجعًا عن أسعار أمس، في مستهل عمليات البيع والشراء اليوم الثلاثاء 7 ــ 9 ــ 2021، واتخذ مؤشر أسعار الذهب اتجاه الهبوط، وسجلت أسعار كافة فئات الذهب تراجعًا ما بين 0.2 إلى 0.3 دينار للجرام الواحد .

وأُعلن سعر جرام الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 37.20 دينار أردني للبيع، و35.60 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 7 ــ 9 ــ 2021

وتعلن «النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن» الذهب بصفة يومية، وتطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وأُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء 7 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 44.10 دينار أردني للبيع، و41.00 دينار أردني للشراء.

أما سعر جرام الذهب «عيار 21» فبلغ 37.20 دينار أردني للبيع، و35.60 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 33.20 دينار أردني للبيع، و30.30 دينار أردني للشراء.

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