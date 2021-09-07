أخبار عاجلة

طقس حار بشمال سيناء -
اتصال بالأقمار وتصوير سينما.. مزايا بالجملة في تسريبات "آيفون 13" المرتقب -
صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية -
"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي -
النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشباب العربي والأفريقي يزرعون الأشجار المثمرة والمانجروف بالغردقة وسفاجا لمواجهة مخاطر المناخ

Print
الشباب العربي والأفريقي يزرعون الأشجار المثمرة والمانجروف بالغردقة وسفاجا لمواجهة مخاطر المناخ الشباب العربي والأفريقي يزرعون الأشجار المثمرة والمانجروف بالغردقة وسفاجا لمواجهة مخاطر المناخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المشاركون في منتدى الشباب العربي الأفريقي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب لمواجهة هذه المخاطر، وحماية هذه الموارد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية بوضع خطة تنفيذية مشتركة للدول الأفريقية للتأقلم والتكيف مع الظاهرة المناخية.

وقام ممثلو 12 دولة عربية وأفريقية بزراعة أشجار مثمرة في النادي الاجتماعي لمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، واللواء عاطف وجدي، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، وعدد من خبراء البيئة في والدول العربية والأفريقية.

فيما أكد نقيب الزراعيين على أن حملة زراعة الأشجار المثمرة بمدينة الغردقة تأتي ضمن الحملة الدولية للتوسع في زراعة الأشجار للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وانعكاسها على البيئة البحرية.

وأضاف «خليفة»، في تصريحات له، الثلاثاء، أن زراعة هذه الأشجار تأتي أيضا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «اتحضر للأخضر» والتي بدأت منذ عامين للحد من التصحر ومخاطر التغيرات المناخية، وزراعة أنواع من الأشجار المثمرة أقل استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى زراعة أشجار المانجروف على سواحل سفاجا، مشيرا إلى ان مصر لديها خطة للتوسع في إقامة هذه الغابات نظرًا للقيمة الاقتصادية لها ودور في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة أن هذه الخطط تأتي ضمن رؤية مصر 2030 وخطط القارة الأفريقية 2063 مشيدا بدور الدولة المصرية بكل أجهزتها في تنظيم هذا الحدث ودور الشباب الأفريقي والعربي في المشاركة في هذا الحدث الهام لزيادة التعاون المشترك بين مصر وبلدانهم والتأكيد على أهمية التنمية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وان المنتدي هو رسالة للعالم بأن الدولة المصرية تدعم مشروعات التعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة.

ولفت «خليفة» إلى أن مصر تسعى لتحقيق المنافع المشتركة لكل الدول العربية والأفريقية على ضفتي البحر الأحمر الشرقية والغربية لتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية للبحر الأحمر مع الحفاظ على هذه الموارد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

من جانبه، قال اللواء عطف وجدي، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، إن المحافظة لديها خطط طموحة بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتوسع في غابات المانجروف والتي تخدم السياحة البيئية في مصر، موضحًا أن المحافظة تعد أحد أهم المقاصد السياحية في العالم وهو ما يدفع إلى تشجيع هذه المشروعات التي تخدم البيئة والاقتصاد القومي.

بدوره، قال الدكتور ممدوح رشوان، أمين الاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن التوسع في إنشاء غايات المانجروف يعد أحد خطط الدولة للحد من آثار التغيرات المناخية والجذب السياحي، فضلا عن الميزة النسبية لمحافظة البحر الأحمر في وجود عدد من المحميات الطبيعية، مثل محمية الجمال وجبل علبة وهي محميات للتراث العالمي ومتحف للتراث الطبيعي وهي ليست للسياحة فقط وتحتوي عددا من الجزر اشهرها جزيرة الجفتون وحماطة وجزيرة المنجل التي تتمتع بمزايا للسياحة البيئية.

وأضاف «رشوان»، ان المحافظة تعد مدينة السياحة العالمية لما تتمتع به من أنشطة سياحية متعددة منها سياحة الغوص والترفيه وسياحة مشاهدة الطيور وأحد أهم المقاصد لهجرة الطيور من أوروبا إلى أفريقيا وأحد مساراتها هو البحر الأحمر ومناحي عديدة جعلتها واجهة السياحة العالمية وهي تحتوي على العديد من الثروات المعدنية وهي تشكل جزء من الناتج المحلي من المعادن كما تضم أهم ثالث شاطئ في العالم وهو شاطئ اللولو ومحمية وادي الجمال وغابات المانجروف في منطقة وادي القلعان وهي المنطقة الوحيدة التي لا توجد بها أي تلوث لاستخدامها الطاقة المتجددة.

وفي ختام فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الشباب العربي الأفريقي قام ممثلو 12 دولة عربية وأفريقية بزراعة أشجار المانجروف في محمية غابة المانجروف في مدينة سفاجا بحضور نقيب الزراعيين والدكتورة هدى المغربي رئيس مجلس مدينة الغردقة والدكتور ممدوح شوان امين الاتحاد العربي للشباب والبيئة والدكتور فتحي سلمي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر والمهندس خالد عبدربه مدير عام إدارة المكافحة بوزارة الزراعة والمهندس ميلاد ميخائيل نقيب الزراعيين بالبحر الأحمر.

منتدى الشباب العربي والأفريقي
منتدى الشباب العربي والأفريقي
منتدى الشباب العربي والأفريقي
منتدى الشباب العربي والأفريقي
منتدى الشباب العربي والأفريقي
منتدى الشباب العربي والأفريقي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي