استمرار تطعيم العاملين في مدارس شمال سيناء بلقاح كورونا

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تتابع إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة بشمال سيناء نقاط التطعيم بالمدارس، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور رمضان توفيق مدير عام إدارة الطب الوقائى.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة الإعلام والتثقيف الصحى بمديرية الصحة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى المتابعة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عمليات تطعيم العاملين بالتربية والتعليم استعدادا للعام الدراسى الجديد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطعيم العاملين في مجال التعليم حرصا على سلامتهم وسلامة الطلاب، علاوة على حث جميع العاملين بضرورة التطعيم.

ومن جانبها، تابعت الدكتورة سلوى نجاح بإدارة التثقيف والاعلام الصحى سير منظومة العمل بنقاط التطعيم الخاصة بلقاح كورونا ببعض مدارس العريش للاطمئنان على سير العمل وعلى حصول العاملين على خدمة جيدة، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ألقت ندوة توعوية عن أهمية التطعيم، وحث جميع العاملين على التسجيل للحصول عليه.

يذكر أنه سبق تطعيم العاملين في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وجار استكمال التطعيمات بباقى المدارس والمنشآت التعليمية حرصا على سلامة وصحة جميع العاملين بالتربية والتعليم والطلاب.