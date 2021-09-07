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بسبب إجراءات كورونا.. محتجون يلقون الحجارة على رئيس وزراء كندا ()

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بسبب إجراءات كورونا.. محتجون يلقون الحجارة على رئيس وزراء كندا (فيديو) بسبب إجراءات كورونا.. محتجون يلقون الحجارة على رئيس وزراء كندا ()

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ألقى معارضون لإجراءات الإغلاق والتطعيم المرتبطة بفيروس كورونا الحجارة على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، أثناء جولة انتخابية في مقاطعة أونتاريو.

ورفض الأشخاص الذين ألقوا بالحجارة على ترودو القيود الصحية، وسياسة التطعيم التي تتخذها ضد .

كان ترودو يغادر حدث انتخابي، عندما كان محاطًا بمتظاهرين غاضبين، وألقي بعضهم حفنة من الحجارة الصغيرة على زعيم الحزب الليبرالي الكندي. ورفع بعض أفراد الحراسة أيديهم لمحاولة حماية ترودو من التعرض لأذى أثناء ركوبه في حافلة حملته.

وعلى متن طائرة الحملة الانتخابية الليبرالية، أخبر ترودو المراسلين أن بعض الحجارة «ربما أصابت كتفة».

وواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.

وفي وقت سابق، أعلن ترودو عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن كندا تمر بلحظة تاريخية بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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