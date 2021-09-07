أخبار عاجلة

طقس حار بشمال سيناء -
اتصال بالأقمار وتصوير سينما.. مزايا بالجملة في تسريبات "آيفون 13" المرتقب -
صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية -
"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي -
النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

طاقم تحكيم تونسي لقيادة السوبر الإفريقي لليد

Print
طاقم تحكيم تونسي لقيادة السوبر الإفريقي لليد طاقم تحكيم تونسي لقيادة السوبر الإفريقي لليد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصورو اريمو، إسناد مهمة تحكيم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم الجمعة المقبل، إلى طاقم تحكيم تونسي.

ومن المنتظر أن يقود اللقاء تحكيميا الثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وينتظر عشاق ومحبي كرة اليد، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقرر أن يكون تدريب الأهلي على صالة حسن مصطفى، من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء الخميس المقبل، ويكون تدريب على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع باليوم نفسه.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية ، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية

صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية