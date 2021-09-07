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سجلت أسعار الذهب بالكويت تراجعًا طفيفًا عن أسعار أمس خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الثلاثاء 7 ــ 9 ــ 2021، وأُعلِن سعر الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» بمبلغ 15.454 دينار كويتي، بما يعادل 51.427 دولارًا أمريكيًا.

بينما سجلت «الأوقية» الواحدة من الذهب 548.781 دينارًا كويتيًا، بما يعادل 1826.226دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم الاثنين.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 7 ــ 9 ــ 2021



وتسجل جريدة «المصري اليوم » لمتابعيها قائمة اسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الثلاثاء 7 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة اليوم من «وزارة التجارة والصناعة الكويتية» كالتالي:

سعر جرام الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.644 دينار كويتي، ويقابله 58.715 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 16.188 دينار كويتي، مقابل 53.872 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.454 دينار كويتي، مقابل 51.427 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.246 دينار كويتي، ويقابله 44.08 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 548.781 دينار كويتي، مقابل 1826.226 دولار أمريكي.



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