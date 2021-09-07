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بعد قليل .. طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

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بعد قليل .. طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ بعد قليل .. طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

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يؤدي بعد قليل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ وسط اجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تخصيص 340 لجنة سير لعقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، ويبلغ عدد طلاب الدور الثانى نحو 141000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بالشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي ، أدبي).

وتوافد الطلاب على اللجان قبل قليل لإجراء الكشف الحراري والتفتيش بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى .
وسمحت الوزارة للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي وفقا لقرار أداء الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book على أن تكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد mcq ويتم الإجابة من خلال البابل شيت والذي يتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

المصرى اليوم

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