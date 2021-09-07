انطلاق مشروع "تعزيز صحة المجتمع المكي" لتعزيز الثقافة الصحية

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ضمن مبادرات التحول المؤسسي، وبالمواءمة مع توجهات وزارة الصحة في تعزيز الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع وتمكينهم من المشاركة في تحسين صحتهم؛ أطلق التجمع الصحي بمكة المكرمة -ممثلًا في الإدارة التنفيذية للصحة الوقائية- مشروع "تعزيز صحة المجتمع المكي".

ويُعنى هذا المشروع بتحسين خدمات التثقيف الصحي في مراكز الرعاية الأولية بتقديم دورات تدريبية وورش عمل لأخصائي التثقيف الصحي وفق الإرشادات الوزارية لبرامج التثقيف الصحي (المدرب الصحي، مجموعات الاهتمام والتمكين المجتمعي).

ويهدف المشروع إلى تعريف أفراد المجتمع ببرنامج المدرب الصحي وهو أحد برامج الرعاية الوقائية الذي يهدف إلى تمكين الأفراد ومساعدتهم للتحكم في صحتهم وتبنّي نمط حياة صحي بما يحقق أهدافهم الشخصية؛ حيث يقوم المدرب الصحي بتقييم نمط حياة الفرد، وتحديد احتياجاته الصحية، والعمل بشكل وثيق معه لتبني السلوكيات الصحية والحفاظ عليها، ومساعدته في إدارة حالته الصحية من أجل تعزيز الصحة والرفاهية من خلال جلسات متابعة في العيادة أو عن بُعد تتناسب مع مشكلته الصحية.

ويمكن الحصول على الخدمة من خلال التحويل من طبيب الأسرة أو بحجز موعد مباشر في عيادة المدرب الصحي، بالمراكز الصحية التالية: التنعيم، العتيبية، الإسكان، بحرة، الشرائع 7، شارع الحج، الهنداوية، كدي والهجرة، العدل، الزاهر.

يأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التكافل المجتمعي، وإشراك أفراد المجتمع المصابين بالأمراض المزمنة أو النادرة أو أهاليهم، مع مقدمي الرعاية الصحية، في عملية تحسين صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتخطي العقبات التي تواجههم؛ من خلال تخفيف الضغط النفسي، وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم وتحدياتهم المختلفة.

وبدأت مراكز الرعاية الصحية حاليًا بتوفير مجموعات اهتمام لمرضى السكري في 10 مراكز وهي: (مركز صحي الهنداوية، مركز صحي شرائع 7، مركز صحي الإسكان، مركز صحي كدي والهجرة، مركز صحي الحميمة مركز صحي العتيبية، مركز صحي بحرة، مركز صحي الريان، مركز صحي التنعيم، مركز صحي العدل)، بالإضافة إلى مجموعات اهتمام لمرضى السمنة، ومجموعات اهتمام للسمنة في المراكز التالية: (مركز صحي الإسكان، مركز صحي كدي والهجرة، مركز صحي الجموم، مركز صحي شارع الحج، مركز صحي الريان، مركز صحي التنعيم)، بالإضافة إلى مجموعة اهتمام للمقلعين عن التدخين في مركز مكافحة التدخين بالخالدية.

وتهدف إلى تمكين أفراد المجتمع صحيًّا من خلال إشراكهم، في تحديد الأولويات ووضع الخطط والعمل على تنفيذها؛ لتحسين صحتهم والسيطرة على العوامل والقرارات التي تشكل حياتهم؛ حيث تتواجد فِرَق التمكين المجتمعي بـ21 مركزًا صحيًّا، وهي: (مركز صحي الزاهر، العزيزية، العدل، كدي والهجرة، الشرائع 7، الإسكان، الجموم، بطحاء قريش، حداء، البحيرات، التخصصي، النواريه، الهنداوية، بحرة، العوالي، الكعكية، المعابدة، المنصور، العتيبية، التنعيم، شارع الحج).

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية تتوافق مع تطلعات أفراد المجتمع المكي، وتفعيلًا لدور مراكز الرعاية الصحية بما يساهم في تمكينها من تقديم مبادرات نوعية تعزز الصحة العامة، وتساهم في تقليل العبء على المؤسسات الحكومية وفق خطط وبرامج واضحة تعمل على خلق وعي صحي بالرعاية الذاتية، بما يضمن بناء ثقافة تعزيز الصحة.