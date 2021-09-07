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الطائف.. عيادة متخصصة للكشف المبكر عن اضطرابات النمو والسلوك بالجوهرة

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الأولى على مستوى المراكز الصحية بالمملكة للكشف عن التأخر في العلامات النمائية

الطائف.. عيادة متخصصة للكشف المبكر عن اضطرابات النمو والسلوك بالجوهرة

تم مؤخرًا تدشين أول عيادة من نوعها في مركز صحي الجوهرة، متخصصة في الكشف المبكر عن اضطرابات النمو والسلوك، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة.

وتقدم هذه العيادة خدمات الكشف المبكر عن التأخر في العلامات النمائية والتشخيص والعلاج والمتابعة والتنسيق للمريض مع مراكز النمو المتخصصة، وتستقبل الحالات الجديدة والمحولة من المراكز الأخرى وأيضًا المحولة من المدارس.

وتم تدريب أكثر من ٢٠٠ معلم ومرشد صحي وأكثر من ٢٦ طبيب أسرة موزعين على مراكز الرعاية، على استخدام مقاييس الكشف المبكر وآلية التحويل إلى العيادة.

وستكون العيادة -بإذن الله- نواة للتدريب والأبحاث لأطباء الأسرة والمهتمين بمجال اضطرابات النمو والسلوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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