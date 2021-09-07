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تغريدته عن الموت لاقت رواجاً.. جلطة تغيّب "الفاهمي" و"تعليم مكة" ينعيه

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فيما دعت الإدارة أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وسألت الجبر لذويه

تغريدته عن الموت لاقت رواجاً.. جلطة تغيّب

نعى مكتب تعليم جنوب مكة المكرّمة، مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية سالم الفاهمي؛ الذي وافته المنية، أمس بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة؛ إثر تعرُّضه لجلطة في الدماغ.

وأعلن مكتب تعليم جنوب مكة، قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله، مساعد مدير مكتب تعليم جنوب مكة للشؤون التعليمية الأستاذ سالم الفاهمي؛ رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجبر مصاب أهله وذويه وأحسن عزاءهم".

وبحسب المعلومات، فإن الفقيد كان قد أُصيب بجلطة وظل مريضاً يتلقى العلاج؛ وإثر ذلك تُوفي -رحمه الله- عقب الاستعداد للعام الدراسي بعد مباشرته عمله في مكتب تعليم جنوب مكة.

ولاقت تغريدة للفقيد رواجاً بين زملائه كان قد غرّد بها عبر حسابه الشخصي، ذكر فيها الموت مستشهداً بقول طرفة بن العبد:

‏«أرى الموتَ يعتامُ الكرامَ ويصطفي

‏عقيلة مالِ الفاحشِ المتشدّدِ

‏أرى العيش كنزاً ناقصاً كلّ ليلةٍ

‏وما تنقصُ الأيامُ والدّهرُ ينفدِ».

تغريدته عن الموت لاقت رواجاً.. جلطة تغيّب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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