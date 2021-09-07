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ساندي تنهار من البكاء بسبب «سمكري البني آدمين»: «مش بعرف أنام من غير مسكنات» ()

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ساندي تنهار من البكاء بسبب «سمكري البني آدمين»: «مش بعرف أنام من غير مسكنات» (فيديو) ساندي تنهار من البكاء بسبب «سمكري البني آدمين»: «مش بعرف أنام من غير مسكنات» ()

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حلت الفنانة ساندي، ضيفة على برنامج برنامج «Et بالعربي»، وتحدثت خلال البرنامج، عن تفاصيل تجربتها مع «سمكري البني آدمين»، بعد القبض عليه بسبب تزويره بطاقة الرقم القومي، والشهادة الجماعية.

ودخلت ساندي في نوبة بكاء شديدة، بسبب إصابتها بعاهة مستديمة، من قبل سمكري البني آدمين، وقالت: «محدش حاسس بالالم إلى أنا فيه، أنا بقالي سنتين مش بعرف أنام طبيعي من غير مسكنات، أنا أتاذيت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل، وفي النهاية والده يتهمني بالادعاء ويشهر بي إني على علاقه بابنه، وفي النهاية ألاقي الجمهور بيشجع على هذا الكلام».

وأضافت ساندي: «عندي مشوفش الجمهور تاني بس حقي لازم يرجع».

وتابعت ساندي: «أنا روحتله لأني عندي مشكلة في العمود الفقري، وكنت فاكرة أنه دارس وشوفت جميع شهادته على الحائط، ووقت الجلسة حسيت بسخونة شديدة قال إنها الدورة الدموية، وبعدها أصابني صداع شديد واتضح ذلك أثناء ظهوري في مهرجان الجونة لم أرتدِ العدسات وكنت أتحرك بصعوبة».

واكملت: «اما روحت للدكتور، قالي انتي عملتي حادثة، انتي كنتي ستصابي بالشلل، وعرضت الفيديو على الدكتور أثناء وجودي في العيادة وقال لي هذا هو السبب، الغضروف خبط في النخاع الشوكي، هو تقريبا إنسان سادي أو عنده مشكله هو بيقتل الناس».

المصرى اليوم

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